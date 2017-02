Due secoli di storia celebrati con un logo che guarda dritto verso l’infinito. La Ca’ d’Industria di Como, nata nel 1817, su invito del governo austriaco, per accogliere i poveri della città, festeggia il bicentenario «con semplicità e sobrietà, con una celebrazione pensata per gli ospiti ma anche aperta a una città che ha sempre sostenuto questa istituzione», come annunciato ieri dal presidente Clemente Auguadro.

La storia della Ca’ d’Industria inizia il 3 marzo 1817 e la prima sede è in piazza Jasca, l’attuale piazza Volta. «In quattro giorni si sono presentate 600 persone, a giugno erano mille», ricorda l’attuale presidente. «A distanza di 200 anni rimane lo spirito iniziale dell’accoglienza – sottolinea Auguadro – Le Case di Industria, all’epoca erano state istituite in molte città ma quella di Como è una delle pochissime rimaste fino a oggi. Ha superato momenti difficili e continua a operare, e questo soprattutto grazie al sostegno della città».

La ricorrenza dei 200 anni sarà celebrata con un ricco calendario di eventi, realizzati grazie alla collaborazione di numerose istituzioni e enti pubblici e privati della città. Tra i momenti più significativi, da citare la messa che verrà celebrata in Duomo dal vescovo Oscar Cantoni il 3 marzo alle 10.30. «Asf ci metterà a disposizione tre autobus e la Croce Rossa le ambulanze per portare gli ospiti, compresi quelli non autosufficienti – evidenzia la direttrice, Marisa Bianchi – Potremo contare poi per gli eventi sulla collaborazione di scuole, associazioni e privati».

Ca’d’Industria accoglie oggi 450 ospiti suddivisi in quattro strutture, la sede cittadina di via Brambilla, quella di Rebbio e le due di Monte Olimpino. L’assistenza è garantita da oltre 360 dipendenti, ai quali si aggiungono volontari e collaboratori. «Sentiamo molto questo anniversario così importante e stiamo gestendo autonomamente l’organizzazione dei festeggiamenti – dice uno dei consiglieri della Fondazione, Angela Corengia – Uno degli aspetti più importanti sarà proprio il coinvolgimento della città, che da sempre è vicina a questa istituzione». Il 18 marzo, nella sede di via Brambilla, si svolgerà una giornata di festa, ma sono poi in programma altri eventi straordinari che proseguiranno per tutto l’anno.

Anna Campaniello