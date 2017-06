Chiamata alle urne per eleggere il sindaco oggi a Como, Cantù ed Erba. Nei tre Comuni, con il ballottaggio, i cittadini dovranno scegliere un candidato tra i due risultati più votati due settimane fa, al primo turno. Si vota nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23 e lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. L’elezione sarà valida indipendentemente dal numero di votanti. Sulla scheda elettorale sono riportati i nomi dei due candidati sindaco e, sotto il nome, i simboli delle liste che sostengono ciascuno dei candidati. L’elettore vota tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che intende votare. Perché il voto sia valido, è necessario che il segno tracciato sia solo all’interno di uno dei due rettangoli.

Al ballottaggio, la scelta riguarda esclusivamente il sindaco. Non è prevista alcuna preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale. La composizione del consiglio dipenderà da chi sarà il sindaco e dai risultati ottenuti dalle liste e dai singoli al primo turno. Il ministero dell’Interno ricorda che «configurandosi il turno di ballottaggio come una prosecuzione delle operazioni del primo turno, potranno votare solo gli elettori che abbiano maturato il relativo diritto entro l’11 giugno 2017, giorno del primo turno di votazione». Possono partecipare al voto anche gli elettori che non si sono recati alle urne nella votazione del primo turno.

Per votare, il cittadino deve presentarsi nella sezione nelle cui liste risulta iscritto munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale. Nei Comuni nei quali si vota, l’ufficio elettorale rimane aperto per il rilascio delle tessere elettorali a chi le avesse smarrite o completate anche nella giornata di oggi. A Como, l’ufficio elettorale sarà aperto al pubblico dalle 7 alle 23. Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell’esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore. È necessario chiedere un apposito certificato che attesti questa condizione.