È un calendario ricco e con interpreti di grande interesse quello di “Como Classica”, festival che compie cinque anni e la cui filosofia, fin dalla sua prima edizione, è rendere accessibile a tutti – non solo a chi già è esperto – la musica classica. Un grande e crescente successo di pubblico ha accompagnato la manifestazione rendendola un punto di riferimento per la musica da camera.

Tra gli ospiti di questa edizione, che si terrà dal 5 marzo al 28 maggio a Como, il celeberrimo Quartetto di Fiesole, formazione cameristica per antonomasia, che inaugurerà la rassegna. Vincitore del Primo Premio assoluto al “Gui” di Firenze, al Concorso di Cremona, Il Quartetto Fiesole si esibirà alle 17.30 presso il Salone Musa dell’Istituto Carducci di Como sulle note di Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert e Aleksandr Borodin. Nato nel 1988 sotto la guida dell’indimenticabile Piero Farulli, il Quartetto di Fiesole trasmette il messaggio della più luminosa tradizione cameristica italiana nelle maggiori sale da concerto e festival di tutto il mondo ottenendo sempre un grande successo di pubblico e critica. Nel dicembre 2016, dopo quattro anni di silenzio, i componenti del Quartetto di Fiesole sono tornati sulla scena concertistica con nuova linfa. Il quartetto è composto da Alina Company e Simone Ferrari al violino, Flaminia Zanelli alla viola e Sandra Bacci al violoncello.

Negli appuntamenti a seguire saranno ospiti Bruno Canino, leggenda del pianoforte che si esibirà in duo con Davide Alogna, violinista e direttore artistico di Como Classica; il pianista e compositore americano Michael Bulychev; il giovane Giuseppe Gibboni, astro nascente del violino italiano; il clavicembalista Roberto Loreggian e il flautista Stefano Maffizzoni, che si esibiranno nella splendida cornice romanica di San Vincenzo in Galliano a Cantù; e Concorno Trio (violino, corno e pianoforte).

L’ingresso ai concerti è gratuito ma riservato ai soci che sottoscriveranno la tessera annuale al costo di 20 euro. Info: comoclassica@gmail.com.