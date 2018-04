È la gara più importante della stagione, senza se e senza ma, quella che potrebbe essere il coronamento di un progetto, pur tenendo conto che domani, quando l’arbitro fischierà la fine, al termine del campionato di serie D mancheranno pur sempre tre turni e, per il Como, le sfide con Olginatese, Varesina e Folgore Caratese.

La capoclassifica Gozzano arriva allo stadio Sinigaglia con due punti vantaggio rispetto ad un Como che punta a mettere la freccia e a compiere il sorpasso per la vetta e quindi la serie C.

Azzurri obbligati a vincere per coronare il lungo inseguimento partito la scorsa estate, quando la società fu rifondata in fretta e furia per la nuova partenza dalla serie D.

Mister Antonio Andreucci – ancora tenuto in silenzio stampa – per questa sfida recupera un perno del centrocampo come Federico Gentile, che sarà sicuramente titolare.

Il Gozzano, dal canto suo, arriva al Sinigaglia con l’intento di portare a casa un risultato importante, pure decisivo per la formazione piemontese in questa volata finale.

Per domani Comune e Questura hanno deciso di chiudere la zona attorno allo stadio fin dalle 9. È stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo viale Puecher, viale Masia (lato stadio), largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, via Recchi (da via Sant’Elia a viale Fratelli Rosselli) e nel parcheggio adiacente al Carrefour.

Dalle 13.30, inoltre, circolazione sospesa lungo viale Puecher, dove saranno montate le recinzioni mobili. Sarà quindi impossibile anche transitare a piedi. Auto off limit anche in via Vittorio Veneto, da viale Rosselli fino al Monumento ai Caduti.

