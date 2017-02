«Abbiamo un gruppo meraviglioso». Diego Foresti, direttore generale del Como, non nasconde la sua gioia: dopo quella di Livorno, per i lariani, domenica scorsa, è infatti arrivata la vittoria sul terreno del Siena. Contro i bianconeri toscani i lariani si sono imposti per 1-0, con rete di Alessio Cristiani.

Una affermazione che arriva alla vigilia di una settimana che si annuncia esaltante. Domani alle 17, al Sinigaglia, gli azzurri attendono al Sinigaglia il Venezia di mister Filippo Inzaghi. Domenica, invece, sulle rive del Lario è attesa l’Alessandria. Due sfide di vertice, visto che i veneti guidano il girone B, i piemontesi quello del Como. E sicuramente gli uomini di Fabio Gallo arrivano a questi due esaltanti match con il morale alle stelle.

«Il bello di questa squadra – sostiene ancora Foresti – è che a Livorno ha vinto dominando, mentre a Siena la gara è stata ben differente. Abbiamo colpito con Cristiani e poi abbiamo saputo soffrire fino al termine dell’incontro. Quello del Siena è stato un vero e proprio arrembaggio, ma con le parate di Luca Zanotti e con una prova concreta della squadra, abbiamo portato a casa un successo che per noi vale tantissimo».

Grazie a questi tre punti, il Como è salito al sesto posto in graduatoria a una lunghezza di distanza dalla Giana Erminio. Proprio la formazione che qualche settimana strappò all’ultimo secondo il pari al Sinigaglia. «Alla fine non guardo più a quel risultato con delusione – sostiene di nuovo il direttore generale – anche perché ci è servito a giocare le due partite successive, a Siena e Livorno, con uno spirito differente. Non potremo mai avere la controprova, ma, anche se può sembrare paradossale, quel pareggio può averci fatto bene».

Diego Foresti torna sulla sfida vita a Siena. «Tra i pregi di questo Como il fatto che tutti danno qualcosa in più quando bisogna stringere i denti. E aggiungo qualche elogio personale. Penso a Christian Bertani, che ha messo intensità, corsa e sacrificio; ci sono poi stati i nuovi acquisti, Matteo Fissore e Gabriele Cavalli, che hanno dato fin da subito un apporto rilevante. Sono stati ingaggi azzeccati. Non voglio dimenticare anche i nostri tifosi, che ci hanno incitato dal primo all’ultimo minuto, soprattutto nelle fasi più difficili: tutti uniti per il bene del Como».

Ora come, detto, gli azzurri sono attesi da due sfide casalinghe al top. Domani tocca al Venezia, domenica all’Alessandria. «Da tempo dico che quella contro il Venezia è la partita dell’anno. Noi alla Coppa Italia teniamo moltissimo, non è un mistero, sia per l’importanza del trofeo, sia perché l’eventuale successo darebbe la qualificazione diretta ai playoff. Quindi guardiamo ad una gara alla volta, come sostiene sempre mister Fabio Gallo. Nei nostri pensieri c’è il match con i veneti, poi ci concentreremo su quello con l’Alessandria. L’entusiasmo è altissimo e non lasceremo nulla di intentato per continuare sulla strada intrapresa nelle ultime uscite».