L’economia comasca cresce anche se a ritmi più bassi di quelli medi regionali. Tutti i settori fanno segnare dati positivi, così come buone sono le aspettative degli operatori.

Secondo i dati dell’indagine congiunturale redatta da Unioncamere Lombardia e relativa al quarto trimestre 2017, l’industria lariana ha chiuso l’anno in netta accelerazione rispetto al 2016: la produzione ha registrato un incremento del 4%. Un ottimo risultato anche se inferiore rispetto alla media regionale, superiore al 5%.

La nota positiva è che il segno più ha riguardato tutte le specializzazioni produttive della provincia: la meccanica ha toccano un +8,1%; gli altri due settori trainanti del territorio, cioè il tessile e il legno arredo, hanno portato a casa rispettivamente un +2,7% (primo dato positivo dopo 11 trimestri di contrazioni) e un +4,6% (di poco inferiore alla media lombarda che è stata pari a +5%).

Anche la manifattura artigiana ha fatto registrare nel quarto trimestre 2017 un nuovo incremento (+2,1%). A detta degli analisti di Unioncamere, però, «non mancano piccoli fattori di disturbo: l’incremento è infatti inferiore sia al dato regionale (+3,1%) sia al valore del trimestre precedente (ancora +3,1%)».

La crisi degli ultimi anni, nel Comasco, ha però «spazzato via un considerevole numero di attori economici artigiani». Alla fine del 2017 il numero di imprese artigiane attive in provincia di Como, pari a 3.806 unità, è diminuito di 98 unità rispetto alle 3.904 operanti a fine 2016.

Nel commercio, il quarto trimestre del 2017 ha visto crescere in modo complessivo il volume d’affari dell’1,2%. L’incremento è superiore al dato medio regionale (+0,9%).

La crescita non è stata tuttavia uniforme. «Le piccole strutture – si legge nel report di Unioncamere – sono quelle in sofferenza, le grandi invece in espansione». Molto positivo, infine, il dato della grande distribuzione che ha accresciuto le vendite di prodotti confezionati del 5,3% grazie anche alle «trasferte di consumatori elvetici e all’incremento dei flussi turistici».