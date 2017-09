E’ iniziata male la stagione di serie D del Como 1907. Nella gara interna – ma disputata sul campo neutro di Seregno – i lariani sono stati infatti sconfitti per 2-1 dalla Pro Sesto. In vantaggio dopo pochi minuti con una punizione di Petrilli, gli uomini di mister Antonio Andreucci nel secondo tempo sono stati prima raggiunti da una rete dell’ex Scapuzzi e poi nel finale hanno subito l’1-2 di Duguet (azione personale nell’area dei lariani). In quel momento gli azzurri erano in superiorità numerica, 10 contro 11, per l’espulsione di Di Renzo.

Nel finale il Cono non è riuscito a riagganciare gli ospiti e alla fine è uscito dal campo con l’incoraggiamento e l’applauso dei tifosi lariani, anche se non è mancato qualche sostenitore che sulla posta degli spogliatoi ha affrontato il capitano Davide Sentinelli (in tribuna per squalifica) e ha chiesto con toni non molto concilianti un cambio di atteggiamento per la prossima gara, domenica a Varese, proprio l’attesissimo derby.

Mister Andreucci non ha nascosto la sua delusione e ha parlato di una squadra che ha pagato per la differente condizione e che in ogni caso “avrebbe dovuto essere più smaliziata” – citiamo testualmente – quando invece ha subito le reti degli avversari. “La nostra dovrà essere una progressione – aggiunto il mister – anche se sicuramente tutti avremmo voluto iniziare in maniera differente”.

La giornata, peraltro, non è stata molto propizia per le formazioni di maggiore tradizione, visto che hanno perso anche Pavia, Derthona e Casale. Il Varese non è andato oltre l’1-1 sul campo del Borgaro.

Ecco il quadro completo: Borgaro-Varese 1-1, Bra-Pavia 2-1, Casale-Chieri 1-3, Como-Pro Sesto 1-2, Fologre Caretese-Arconatese 2-0, Gozzano-Borgosesia 1-0, Inveruno-Castellazzo 2-0, Olginatese-Caronnese 0-1, Oltrepovoghera-Seregno 2-0, Varesina-Derthona 1-0.