Nuovo cambio di orario per la gara di domenica prossima tra Como e Giana Erminio. La sfida tra le due formazioni lombarde, che segna la ripresa del torneo di Lega Pro per gli azzurri, è stata fissata alle 14.30 allo stadio Sinigaglia. In origine il match era stato fissato alle 20.30 e poi era già stato spostato alle 18.30. Ora l’ultima e definitiva variazione: in campo nel primo pomeriggio.