L’incognita c’è, inutile negarlo, per lo strato di ghiaccio che si trova sotto la tribuna. La decisione alla fine sarà presa dal direttore di gara. Alle 14.30 di domenica l’appuntamento è allo stadio Sinigaglia per la partita tra Como e Giana Erminio, che riapre le ostilità per gli azzurri dopo la lunga pausa per le festività.

Condizioni del campo a parte, da un punto di vista strettamente agonistico, la curiosità maggiore è vedere se la pausa avrà fatto bene ai lariani, che prima dello stop avevano mostrato un calo.

«Stiamo bene – osserva l’allenatore Fabio Gallo – Abbiamo cercato di preparare al meglio l’incontro, anche se in questo momento la situazione non è semplice, visto che pende su di noi una spada di Damocle».

Il riferimento è all’asta di martedì prossimo che teoricamente potrebbe anche non registrare offerte per la società. «Inutile negare – spiega il mister dei lariani – che in una fase di mercato ci può essere qualcuno che pensa ad altre opportunità. E allo stesso tempo chi potrebbe arrivare non nasconde la sua perplessità».

Ma, visto che oggi incombe la Giana Erminio, l’allenatore parla chiaro: «Scende in campo chi è concentrato al 100% sulla partita e sul Calcio Como. Chi è sul pezzo avrà spazio».