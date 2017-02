Il Como come l’Inter targato Suning? Di mezzo c’è un’asta e, da quanto emerso nelle ultime settimane, vi sarebbero più cordate interessate all’acquisto del club. Ma nella giornata di ieri non è passata inosservata una delegazione giunta sul Lario dalla Cina e capitanata dall’imprenditore Zheng Yuanxue, che prima ha visitato lo stadio Sinigaglia, e poi si è recata a visionare il centro sportivo di Orsenigo. Da parte di questi potenziali acquirenti ora la situazione è in fase di valutazione.

A fianco di Zeng Yuanxue e dei suoi collaboratori c’era l’avvocato comasco Ferdinando Paglia, che spiega: “Inizialmente c’era l’intenzione di creare una accademia sul Lago di Como, una territorio che questi imprenditori conoscono e amano. L’idea era di portare qui 300 ragazzi cinesi e di instaurare una collaborazione proprio con la società lariana”.

“Poi, proprio perché in questo momento la società è in vendita, nella situazione che tutti conosciamo – aggiunge il legale – l’interessamento si è esteso al Calcio Como nella sua interezza. Quindi sto raccogliendo, con la piena collaborazione del giudice Marco Mancini, una serie di dati che riguardano la situazione del club. Ma su questo argomento vogliamo essere prudenti e non intendiamo sbilanciarci, visto che è in fase di analisi ogni aspetto, sia per quanto riguarda la prima squadra, sia per il settore giovanile, che ha una storia importante ed è da sempre un fiore all’occhiello. Un elemento che è decisamente apprezzato”.

