Mario Bulgheroni è il nuovo presidente della Como Nuoto. L’insediamento è stato ufficializzato dopo l’elezione nell’assemblea dello scorso 20 marzo. Bulgheroni avrà come vice Alessandro Dalle Donne (ex numero uno della società di viale Geno) e Davide Malnati. Del consiglio direttivo – che rimarrà in carica fino al 2021 – fanno inoltre parte Douglas Andreetti, Emanuele Benenti, Monica Bellotti, Susanna Boscaino, Federica Ceriani, Gennaro De Biase, Andrea Dominici, Martino Romanò, Derek Sala e Sabrina Zucconi.