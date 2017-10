Lutto a Como per la scomparsa di Olga Trombetta Ceriani, 77 anni, presidente dell’associazione Noisempredonne, sodalizio in prima linea nel dare sostegno umano e psicologico ai malati di cancro e ai familiari. «Olga, in questi vent’anni, ha condotto il suo lavoro senza mostrare fatiche e difficoltà comportate da questo incarico. Ora guiderà ancora, con la sua vicinanza spirituale, l’Associazione» è stato scritto sul sito di Noisempredonne. Il funerale sarà questa mattina alle 10 a Como alla chiesa di Sant’Agostino. Al figlio Edoardo, collega del quotidiano La Provincia e ai familiari, le condoglianze di tutto il Corriere di Como.