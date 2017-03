Como-Piacenza non sarà più giocata di lunedì sera con la diretta su Rai Sport. Lo ha deciso la Lega Pro, che ha comunicato la variazione di calendario. Il posticipo del 27 marzo è stato assegnato ad Arezzo-Pistoiese. Il match tra azzurri ed emiliani si giocherà invece domenica 26 alle 18.30 allo stadio Sinigaglia. Intanto la squadra prosegue la preparazione per il prossimo match: domenica appuntamento a Lucca alle 14.30 per la sfida contro i rossoneri (ieri penalizzati di un punto per alcune violazioni Covisoc).