Uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca, ma che consente – quantomeno – al Como di ripartire e di muovere la classifica dopo la sconfitta di sabato l’altro sul campo del Racing Roma. Una traversa colpita da Damian e una conclusione parata di Marconi – che era solo davanti al portiere – sono state le azioni più pericolose della squadra che oggi era guidata da Luca De Fraia, vice di Fabio Gallo, costretto per squalifica a seguire il match dalla tribuna. In classifica i lariani sono scesi al settimo posto, superati dalla Viterbese, che si è imposta per 2-1 sul campo del Pontedera. Azzurri agganciati dal Piacenza, che ha superato la Pistoiese.

“Personalmente ho visto una buona prestazione della nostra squadra – ha commentato alla fine De Fraia – Di fronte c’era una formazione ostica. Abbiamo lottato con la giusta mentalità e sono convinto che con questo atteggiamento da qui alla fine della stagione ci potremo togliere molte soddisfazioni”.

“Un punto importante per noi – ha sottolineato Francesco Monaco, tecnico del Prato – In questa stagione troppo spesso abbiamo giocato bene senza raccogliere nulla. Almeno in questa occasione, con i nostri impegno e organizzazione, siamo usciti dal campo con un risultato positivo”.

“Dopo quello che è successo nella sfida con il Racing Roma – ha spiegato Devis Nossa – era importante ripartire. Lo abbiamo fatto anche se non con il risultato che avremmo voluto. Abbiamo perso due punti, ma il messaggio che arriva da questa gara è positivo. Ormai si avvicina la fine della regular season e da parte di tutti aumenta la grinta: evidentemente in questa volata finale dovremo puntare più sull’aspetto fisico che sulla qualità. Ma abbiamo dimostrato di essere pronti”.