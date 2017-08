Sarà lo stadio “Ferruccio” di Seregno ad ospitare la “prima” del Como 1907 (contro la Pro Sesto) nel campionato 2017-2018 di serie D, domenica alle ore 15. L’accordo tra la società lariana e quella della località brianzola è stato raggiunto. A questo punto manca soltanto la ratifica da parte delle istituzioni federali. Uno spostamento che si rende necessario per l’indisponibilità del Sinigaglia, in questa fase sottoposto ai lavori di risistemazione della tribuna centrale. Peraltro proprio lo stadio cittadino da martedì ospiterà gli allenamenti degli uomini di mister Antonio Andreucci, in attesa che venga raggiunto un accordo per poter tornare a riutilizzare il centro sportivo di Orsenigo. I lariani sono reduci dal doppio passaggio di turno in Coppa Italia contro Olginatese (proprio a Seregno) e con la Pro Patria (a Carate Brianza).