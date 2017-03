Assalto di due rapinatori martedì mattina in una gioielleria in centro Como, la Pennacchioli di via Vittorio Emanuele. Secondo le prime informazioni, ad agire sono stati due uomini, armati di una pistola e una piccola ascia, che avrebbero anche spruzzato uno spray al peperoncino contro un cliente. I malviventi hanno fatto razzia dei gioielli della vetrina e si sono poi dileguati a piedi. Indagini e ricerche in corso.