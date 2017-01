C’eravamo tanto amati. Anzi, nemmeno poi tanto, visto che il matrimonio (calcistico) è durato meno di un mese, dal 14 dicembre al 13 gennaio. Il portiere Rubinho, come annunciato, ha lasciato il Calcio Como per andare al Genoa, costretto a sostituire Mattia Perin, gravemente infortunato.

Ma come sono andate le cose? «Al giocatore è arrivata una offerta da una squadra di categoria superiore, con un ingaggio più alto e con la prospettiva di una collaborazione post carriera», ha spiegato ieri una conferenza stampa il direttore generale Diego Foresti. «Come potevamo dirgli di no? Non potevamo trattenere un elemento scontento, che se ne voleva andare a tutti i costi». E così è arrivato il via libera, che per il portiere brasiliano non è stato indolore: pur di avere l’assenso, Rubinho ha rinunciato ai soldi finora maturati dal club lariano. Non solo, ha anche pagato un indennizzo «per danno d’immagine e organizzativo», ha spiegato il curatore fallimentare Francesco Di Michele, che si è mosso con il nulla osta del giudice Marco Mancini e del presidente del Comitato creditori Fabrizio Diana.

«Il giocatore pur di rescindere si è detto disposto a offrire una cifra – ha spiegato il curatore – ma, al di là di questo, prima di liberarlo è stata seguita la prassi burocratica richiesta dalle normative». Il Calcio Como, infatti, non è in una fase “normale” e far partire un giocatore non è comunque semplice. «In ogni caso i soldi di Rubinho ci aiutano ad andare avanti nella gestione della società», ha sottolineato ancora Di Michele. E da un punto di vista tecnico? Il club sta cercando un nuovo portiere e potrebbe valutare l’ipotesi di cedere in prestito Diamante Crispino, in ripresa dopo l’operazione a un ginocchio: il suo ritorno è atteso tra 2-3 settimane. In entrata si fanno i nomi di Paolo Branduani (Spal) ed Ermanno Fumagalli (Pro Piacenza). Intanto è stato raggiunto l’accordo per la partenza del difensore Cesare Ambrosini, destinato al Modena. Manca solo l’ufficializzazione.