“Il bello deve ancora venire. Ora abbiamo la consapevolezza di quello che possiamo fare”. E’ un Fabio Gallo decisamente carico quello che presenta la sfida di questo pomeriggio (ore 16.30) a Roma contro il Racing, fanalino di coda del girone degli azzurri. In campionato i lariano sono reduci da tre vittorie consecutive contro avversari ben accreditati come Livorno, Siena e Alessandria.

Ora l’obiettivo è proseguire sulla stessa strada: “Questa settimana abbiamo lavorato bene – spiega ancora il tecnico – Qualcuno si è allenato in maniera differenziata, ma i ragazzi sono tutti disponibili, a parte Briganti che è squalificato. Con noi ci sarà anche il portiere Crispino, che ha recuperato dal lungo infortunio al ginocchio. La sfida di oggi presenta comunque molte insidie, a partire dall’aspetto ambientale, visto che si gioca su un campo all’aperto, brutto, senza grandi riferimenti. E poi arriviamo da quattro partite dove le motivazioni erano straordinarie: qui invece bisogna essere bravi a ritrovare quelle giuste. La classifica ci sorride, dobbiamo essere ambiziosi e non fare l’errore di sottovalutare l’avversario”.

L’obiettivo, ha spiegato Gallo, rimane sempre la salvezza tranquilla, ma è logico che ora si guardi a qualcosa di decisamente più importante. “Dobbiamo pretendere sempre di più – aggiunge – Io stesso sono diventato molto più esigente. Ci siamo meritati quello che abbiamo conquistato nelle ultime sfide e abbiamo dimostrato una sempre crescente maturità. Oggi ci vuole una ulteriore conferma”.

Qualche nota sulla formazione: sarà sicuramente titolare, in attacco, Cristiani. Da scegliere il compagno di reparto tra Chinellato – che non è al meglio – e Bertani. La difesa, con la squalifica di Briganti, sarà obbligata con Nossa, Fissore e Antezza. In mezzo c’è Pessina che è affaticato. Il posto da titolare è sulla carta suo. Se Gallo optasse per il turn-over al suo posto è pronto Cavalli.

“La classifica? Continuo a non guardarla – sostiene ancora l’allenatore – E soprattutto, anche se qualcuno può averlo pensato, sono convinto che sia difficile andare a riagganciare le quattro formazioni che sono in testa. Noi dobbiamo pensare a fare punti di volta in volta: è necessario essere ambiziosi ma non presuntuosi”.

Non manca poi una riflessione finale sulla gara con la capolista l’Alessandria, vinta per 2-1. Un successo che rimarrà indimenticabile nella memoria dei sostenitori lariani. “Il primo tempo è stato giocato con una intensità incredibile contro una squadra che aveva paura di noi e ci temeva. Abbiamo avuto 6-7 occasioni nette da gol. Nella seconda parte è uscito un Como che sa soffrire, che ha tenuto il campo in 10 contro 11 dopo l’espulsione di Briganti e che ha comunque mostrato qualità e organizzazione. Da qui dobbiamo ripartire, giocando con lo stesso spirito la partita di oggi a Roma”.