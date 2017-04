Oltre 120 giocatori in campo, due settimane di gare, tre tabelloni portati a termine (maschile, femminile e doppio maschile), 135 partite disputate. Sono i numeri della prima tappa del Como Tennis Tour che si è conclusa sui campi del Lomazzo Sport Club.

Molto diverso l’esito dei tornei. Nel femminile a elevarsi sopra tutte è stata l’esperienza della giocatrice di casa Roberta Zandarin, che in finale ha superato in due set (6-3 6-1) la canturina Gloria Perfetti, tesserata per il Ceriano.

Una finale più equilibrata di quanto dica il punteggio, in cui la Zandarin ha però saputo giocare al meglio i punti più importanti.

Nel maschile, invece, a trionfare sono state la potenza e la freschezza atletica dell’Under 16 milanese Pietro Perego, che nel match per il titolo ha superato in due combattuti set l’esperto Marco Sorini (Tennis Grillo di Capiago Intimiano). Sorini era stato avanti in entrambi i set, 4-1 nel primo e 2-0 nel secondo, subendo poi il ritorno dell’avversario.

Nel doppio la vittoria è andata a Federico Sapone (del Circolo Tennis Cantù) e a Alessandro Ceccarelli (Bestennis Cinisello Balsamo) che hanno approfittato in finale del ritiro per infortunio della coppia Dario Conca (Ct Cantù)-Lorenzo Guanziroli (Tennis Grillo).

Il Como Tennis Tour è un circuito composto da 12 tappe aperte a giocatori di Terza categoria (limitata 3.3) che eleggerà i migliori al Master finale provinciale in programma a ottobre sempre a Lomazzo. I prossimi appuntamenti sono con il Tennis Center Tavernola il 22 aprile (tabellone femminile) e il 29 aprile alla Pinetina con il maschile.