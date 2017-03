La prima edizione del Como Tennis Tour è stata presentata al Circolo Tennis Cantù. Si tratta di un circuito di tornei di singolare maschile, doppio maschile e singolare femminile che toccherà 12 circoli della provincia da sabato prossimo (primo evento a Lomazzo) fino ad ottobre quando si svolgerà il Master finale. Le previsioni della vigilia dicono che saranno più di mille i giocatori in campo nella sola provincia di Como; a Lomazzo (iscrizioni ancora aperte, sono finora giunte 122 adesioni).

All’incontro di presentazione del Tour c’erano il delegato provinciale della Fit – Walter Schmidinger – l’organizzatore dell’evento Davide Golinelli (che è anche direttore tecnico del Como Tennis Tour) e Fiorella Bonfanti, rappresentante italiana della Img Academy di Nick Bollettieri che è l’official sponsor del circuito.

Fondamentale il supporto della Federazione, il cui comitato regionale ha dato la possibilità (ovviamente sotto l’egida Fit) di organizzare ben tre circuiti lombardi, oltre a Como anche Varese e Milano, che metteranno in campo in totale quasi 4 mila giocatori.

“Dodici tappe sono un buon numero – ha detto Schmidinger – ma credo che si possa migliorare ancora. Ho voluto fortemente questo evento per dare la possibilità di crescita ai nostri giovani”. Fiorella Bonfanti ha poi annunciato che ai migliori giovani lombardi andrà un voucher da 2.500 dollari per uno stage di tennis in Florida da Bollettieri, “con sette ore di tennis al giorno e tre di inglese”.