Omicidio seguito da un tentativo di suicidio a Como, in un appartamento di via Canturina. Una donna di 78 anni è stata accoltellata a morte dal marito, 82enne, che si è poi ferito con la stessa arma al collo e alle braccia. È ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I due anziani sono stati trovati dal figlio, che ha dato l’allarme. Sembra che la donna fosse malata da qualche tempo e proprio questa sofferenza della pensionata potrebbe aver spinto l’uomo a decidere di mettere fine a quel dolore.

Il dramma è avvenuto nell’abitazione della coppia, un appartamento all’ultimo piano di una palazzina al civico 92 di via Canturina. Armando Molteni e la moglie Anna erano soli in casa. Il pensionato, ex dipendente di un ufficio pubblico nel capoluogo, avrebbe impugnato un coltello e avrebbe colpito più volte la moglie, provocandole ferite risultate mortali. Con lo stesso coltello si sarebbe poi ferito al collo e alle braccia.

Difficile dire per quanto tempo i due siano rimasti a terra, nella loro casa, prima che il figlio, arrivato nel tardo pomeriggio a far visita ai genitori, si rendesse conto di quanto accaduto e chiamasse i soccorsi.

In via Canturina sono arrivate ambulanza e automedica del 118, oltre agli agenti della Questura di Como. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il marito è stato invece soccorso e trasportato d’urgenza al Sant’Anna, dove i medici sono intervenuti per curare le ferite al collo e alle braccia. L’uomo è stato ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita.

Anna Campaniello

