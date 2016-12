Una nuova sfida contro una formazione toscana. Tra due giorni il Como si prepara a scendere in campo a Pontedera contro la squadra locale. Obiettivo dei lariani, un pronto riscatto dopo lo stop interno dell’antivigilia di Natale con l’Arezzo.

Sul campo di Pontedera i lariani hanno già giocato contro il Tuttocuoio: match terminato 1-1 ricordato per il brutto infortunio a Devis Nossa, che ora, proprio per questa trasferta, torna disponibile. Da valutare invece le condizioni dei suoi compagni che, per influenza o infortunio, hanno saltato il match perso con l’Arezzo. Giovanni Fietta mancherà per squalifica.

Contro il Pontedera (attualmente quintultimo) i lariani all’andata hanno vinto con il punteggio di 3-1. A incoraggiare la formazione di mister Fabio Gallo, un grande sostenitore degli azzurri, lo scrittore Andrea Vitali, che sugli spalti non manca mai. «Venerdì, come sempre, vorrei vedere il Como vincere – afferma – Comunque vada, sono soddisfatto per come è andato finora il campionato. Questa è una squadra che, per come è nata la stagione, si deve salvare tranquillamente. Gli eventuali playoff sarebbero una ciliegina sulla torta. La priorità è l’arrivo di una proprietà. E mi auguro che allo stadio vengano sempre più persone».

Per chi volesse affrontare la trasferta di venerdì a Pontedera (inizio del match alle 16.30), la prevendita è già stata attivata. I tagliandi del settore ospiti sono disponibili al prezzo di 12 euro (più i diritti di prevendita). I biglietti potranno essere acquistati solo dai possessori di tessera del tifoso tramite il sito www.bookingshow.it e da Renata Music in centro città o Rock Paradise a Mariano Comense.