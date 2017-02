I grillini di Como hanno già scelto il loro candidato alla poltrona di sindaco. Si chiama Fabio Aleotti, ha 47 anni, è funzionario di Confcommercio ed è residente comasco da sempre.

Lo ha scelto ieri il meccanismo delle “Comunarie” grilline durante un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza, nel corso della quale gli attivisti del Movimento 5 Stelle sono stati chiamati a votare i nominativi che ora andranno a comporre una lista per partecipare alle elezioni amministrative del Comune di Como.

In tutto i votanti ieri sono stati 258, e Aleotti ha prevalso con il 52,94% delle preferenze. La più votata per la lista è stata Paola Minussi di Monte Olimpino, che avrà pertanto il ruolo di capolista (anche se poi la lista stessa sarà per scelta dei grillini espressa in ordine alfabetico).

Ieri nell’assemblea pentastellata che si è svolta ad Albate, nella Cascina Massèe di via Sant’Antonino 1, fin dal mattino, i candidati in lizza si sono confrontati sui punti del programma elettorale del movimento, dall’ambiente alla cultura, dal lavoro al commercio, dalla sicurezza al welfare al “bilancio partecipato”. Definita la squadra (dove ci dovrebbe essere una significativa presenza rosa, con 11 donne su 30 candidati consiglieri), ora si attende l’ultimo passaggio formale. Entro una quindicina di giorni il candidato sindaco e i 30 candidati consiglieri dovranno avere ottenuto la certificazione ufficiale M5S, ultimo passaggio formale prima di entrare pienamente in campagna elettorale.