A Como si andrà sempre più a piedi. In un centro sempre più vietato al traffico. E in attesa che si ponga mano agli annosi problemi viabilistici del capoluogo in modo radicale e risolutivo. Se nella strategia del “Piano generale del traffico urbano”, tra gli obiettivi primari dell’assessore alla Mobilità di Palazzo Cernezzi Daniela Gerosa ci sono due principi cardine, “Rendere la città più vivibile e attrattiva” e “Rendere l’aria meno inquinata”, un occhio di riguardo si ha di conseguenza in particolare per il salotto buono. E si chiama giro di vite.

Il capoluogo così si dota ufficialmente di nuove aree pedonali, istituite in centro dopo i lavori di riqualificazione di piazza Volta e piazza Grimoldi e la relativa estensione della Zona a traffico limitato. Le nuove aree pedonali entreranno in vigore dal 18 febbraio. Per promuovere la novità, ieri è partita nelle vie e nelle piazze di Como interessate dall’intervento la distribuzione di un volantino informativo. Le nuove aree pedonali sono: piazza Volta (tranne area Jasca), piazza Cavour, piazza Duomo, via Caio Plinio Secondo, piazza Grimoldi (accesso consentito solo in via Grimoldi e in via Macchi), via Pretorio, piazza Verdi, via Maestri Comacini, via Vittorio Emanuele II (tra via Perti e via Indipendenza), via Vittorio Emanuele II (tra piazza Duomo e via Rusconi), via Cinque Giornate (tra via Boldoni e piazza Duomo). Solo per piazza Duomo, via Caio Plinio Secondo e via Vittorio Emanuele II (tratto tra piazza Duomo e via Rusconi) sarà ammesso e consentito il transito tutti i giorni tra le 6 e le 10.30 e tra le 14.30 e le 15 secondo le regole previste per la Zona a Traffico Limitato. Nelle aree pedonali la circolazione è interdetta a tutti i veicoli, compresi quelli a servizio dei disabili. Le uniche eccezioni sono ammesse per i servizi di pubblico interesse (servizi di emergenza, raccolta dei rifiuti, mezzi per la pulizia meccanizzata delle aree) e per i titolari di posti auto privati che si trovino nelle aree pedonali. Per tutta la prima settimana agenti della Polizia Locale presidieranno le nuove aree per verificarne il rispetto.

Lorenzo Morandotti