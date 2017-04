Sabato 8 aprile alle ore 21 nella Basilica di San Teodoro appuntamento conclusivo della Stagione “Lontano dai luoghi comuni” con l’Orchestra Sinfonica del Lario e il Coro Sinfonico Ticino, sotto la direzione di Pierangelo Gelmini, per un Concerto di Pasqua dal programma davvero particolare.

Saranno eseguite due composizioni di altissimo valore e di raro ascolto: il Miserere di Gaetano Donizetti e Le ultime sette parole di Nostro Signore Gesù Cristo in Croce di Saverio Mercadante. Le due composizioni sono accomunate da alcune caratteristiche molto interessanti: lo stile compositivo è in entrambe prettamente operistico, ed è qui applicato con esiti abbastanza sorprendenti alla musica sacra nella sua declinazione più intima e penitenziale; anche per questa ragione l’organico orchestrale prevede l’utilizzo dei soli archi gravi (viole, violoncelli e contrabbassi), capaci di conferire un colore scuro e raccolto che ben si addice alle tematiche del testo.

I due compositori, nel 1833, parteciparono al concorso per ottenere l’incarico di maestro di cappella della cattedrale di Novara; nel giro di sole sei settimane il capitolo decise di firmare il contratto con Mercadante, che ricoprì il ruolo per sei anni. Proprio in quella funzione Mercadante compose diverse opere di musica sacra, fra le quali queste Ultime sette parole, su testo in lingua italiana, che non solo godettero di grande stima all’epoca, ma addirittura furono elogiate da Puccini e citate da James Joyce nel suo Ulisse.

Accanto a orchestra e coro, un cospicuo numero di solisti vocali: Gabriela Nurchis, soprano, Giorgia Gazzola, mezzosoprano, Danilo Formaggia, tenore, Marco Tomasoni, tenore secondo,

Mauro Trombetta, baritono, Angelo Lodetti, basso.

Ingresso libero con posti riservati per gli abbonati alla stagione sinfonica.