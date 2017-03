Gli aspiranti infermieri sono cominciati ad arrivare ben prima delle 9.30, orario fissato per la prima delle due prove del “concorsone” indetto per l’assunzione di due infermieri a tempo indeterminato. Alla fine, quando è cominciata la prima verifica scritta, seduti nei posti allestiti all’interno dell’aula magna del Politecnico erano in 398, provenienti da tutta Italia.

Sono loro i “superstiti” della prima selezione, fatta a metà gennaio, che ha ridotto gli aspiranti infermieri dagli iniziali 1.718 presentatisi (su un totale di 3.480), a soli 447.

Ieri mattina, alla fine, si sono presentati in 398. Hanno dovuto sostenere in mattinata la prova scritta. E nel pomeriggio quella pratica che è stata affrontata dai 395 individui che hanno superato la selezione del mattino. Alla fine della giornata, le due prove hanno visto passare 386 aspiranti.

Adesso per loro l’attesa è per gli orali che si svolgeranno dal 2 al 13 marzo in due sessioni mattutine nella palazzina Uffici dell’ospedale Sant’Anna.

Tanti volti e accenti differenti ieri mattina fuori dal Politecnico. Visi rilassati e altri leggermente più tesi hanno fatto da cornice a questo concorso che, visti i numeri degli aspiranti e dei partecipanti, denota la necessità di riuscire a trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato.

Molti giovani hanno atteso la prova del pomeriggio nei bar che si trovano nei dintorni dell’ateneo, discutendo i contenuti del test mattutino.

Per alcuni di loro, raggiungere Como è stata la conclusione di un lungo viaggio. C’è chi proviene dal sud Italia e chi si è spostato di poco arrivando “solo” da Milano.

Per tutti comunque un impegno non indifferente per cercare di strappare uno dei due posti a tempo indeterminato messi in palio nell’ambito dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana.