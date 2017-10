In occasione della quinta edizione di Lurago 1883, il Circolo Fotografico Inverigo, con il patrocinio dall’Amministrazione Comunale di Lurago d’Erba, organizza un concorso fotografico sul tema “Profili di Brianza. Volti, paesaggi e mestieri”, dedicato alla memoria di Pier Frezzato, ex socio del circolo scomparso lo scorso anno. Il concorso è finalizzato all’arricchimento della costituenda fototeca della biblioteca di Lurago d’Erba. La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori che potranno presentare minimo 2 e massimo 4 foto inedite. Le stampe, sia a colori che in bianco e nero, dovranno avere il formato cm. 30×45 e non dovranno essere incorniciate. Si dovrà allegare un CD contenente i file delle foto in formato JPG con il lato più lungo di massimo 1920 pixel e una risoluzione a 300 dpi. Sul retro di ogni opera dovranno essere indicati: nome dell’autore, titolo dell’opera, anno di nascita, numero progressivo della foto corrispondente alla numerazione della scheda di partecipazione e indirizzo e-mail o numero di telefono. Le foto pervenute non saranno restituite e confluiranno nella fototeca a uso pubblico della Biblioteca Comunale di Lurago d’Erba. Non sono ammesse immagini elaborate graficamente. Sono ammesse le foto realizzate con qualsiasi dispositivo fotografico purché siano conformi al formato sopra indicato. Le foto non conformi alle specifiche descritte e quelle non accompagnate dalla scheda di partecipazione non saranno esaminate. A discrezione della giuria composta da Enzo Pifferi (Fotografo professionista), in qualità di presidente, Emilio Bartesaghi (Circolo Fotografico Inverigo), in qualità di vicepresidente, Chiara Ratti (giornalista freelance), Maria Rosa Redaelli (Pittrice) e Luigi Perego (Commissione Biblioteca) verranno premiate le migliori cinque opere che riceveranno un premio in denaro o un libro sulla fotografia (in base al piazzamento finale) e una pergamena. Per la precisione, al primo classificato andranno 250.00 Euro (con pergamena), al secondo 150.00 Euro (con pergamena), al terzo 100.00 Euro (con pergamena), al quarto e al quinto un libro (con pergamena). La mostra di tutte le foto ammesse, che dovranno pervenire alla Biblioteca Comunale di Lurago entro e non oltre il 14 ottobre, sarà allestita dal 31 ottobre al 21 novembre nel Palazzo Comunale di Lurago d’Erba e sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca. Inoltre, le foto premiate e menzionate saranno esposte alla manifestazione “La 5 Giorni” del Circolo Fotografico Inverigo, dal 7 al 10 dicembre. La premiazione avverrà il il 31 ottobre alle ore 21 in Sala Consiliare.