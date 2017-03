Le anticipazioni pubblicate ieri anche sul nostro giornale (QUI il link) sono state purtroppo confermate. La provincia di Como deve fare i conti con un nuovo caso di meningite batterica di una studentessa di 17 anni. Per la stretta cerchia di familiari e amici è già stata attivata la profilassi, mentre ai compagni di scuola verrà proposto il vaccino dalla prossima settimana. Lo ha comunicato ieri Regione Lombardia attraverso una nota ufficiale.

«In merito alla ragazza ricoverata ieri all’ospedale di Saronno, le analisi di laboratorio hanno confermato che è affetta da meningite meningococcica» ha spietato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

Detto questo, le condizioni della diciassettenne residente in una paese della Bassa comasca non sarebbero drammatiche.

«Le sue condizioni, pur gravi, si sono mantenute stabili – ha confermato l’assessore Gallera – non avendo presentato complicanze nelle ultime ventiquattro ore».

La giovane era stata ricoverata a Saronno martedì notte e a scopo precauzionale la famiglia era stata subito sottoposta alla profilassi contro la meningite batterica.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola giovedì 16 marzo