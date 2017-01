Domani si voterà per eleggere il nuovo consiglio provinciale di Como. Si tratta di elezioni di “secondo livello”, cioè non voterà il popolo degli aventi diritto che abbiano conseguito la maggiore età – come avviene per il rinnovo dei consigli comunali, del consiglio regionale e del Parlamento – ma solo i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della provincia chiamata alle urne.

È il primo rinnovo del consiglio provinciale eletto nell’ottobre del 2014 con le regole fissate dalla Legge Delrio che ha introdotto l’elezione indiretta del presidente e dell’assemblea delle Province, abolendo gli assessori.

Il voto è in programma dalle 8 alle 20. Domenica tutti i sindaci e i consiglieri comunali del territorio comasco potranno recarsi alle urne a Villa Saporiti per eleggere i nuovi 12 consiglieri provinciali che resteranno in carica per i prossimi due anni.

Non cambierà la figura del presidente della Provincia, Maria Rita Livio, anch’ella eletta nell’ottobre 2014, il cui mandato dura 4 anni.

Tre le liste in lizza: quella presentata dalla Lega Nord, quella di Forza Italia e quella espressione del Partito Democratico, che sostiene la presidente Maria Rita Livio. Le liste per le elezioni di Villa Saporiti sono composte da un massimo di 12 candidati scelti tra i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni della provincia.

Si voterà in via Borgovico 148, presso Villa Gallia. La ripartizione degli elettori per seggio avviene come di seguito: seggio Elettorale Centrale: Comuni da Albavilla a Gravedona ed Uniti; Seggio Elettorale Sottosezione I: Comuni da Griante a Zelbio. Lo scrutinio avrà inizio alle 8 di lunedì.

L’appuntamento non è esente da polemiche, anche in assenza di una campagna rivolta direttamente alla cittadinanza. Infatti si è allungata la fila dei partiti e dei movimenti che hanno annunciato di non partecipare o di boicottare le elezioni provinciali del prossimo 8 gennaio. Tra questi il Movimento Cinque Stelle e i rappresentanti di Paco-Sel, mentre il Comitato Como Possibile “Margherita Hack” in una nota ha sottolineato come il risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre scorso abbia di fatto vanificato il senso della legge Delrio e stabilito «che le Province debbano rimanere organi costitutivi dello stato italiano con piena dignità costituzionale». Il comitato ha quindi chiesto alla presidente della Provincia di Como Maria Rita Livio, al ministro dell’Interno Marco Minniti e al prefetto di Como Bruno Corda, la sospensione delle elezioni di domenica.

In tutta Italia, nel complesso, devono essere eletti 842 consiglieri provinciali. Oltre a Como, vota anche Lecco. Da sciogliere, una volta eletto il nuovo consiglio, il nodo dei fondi a disposizione dell’ente. La Provincia di Como, ad esempio, ha sul conto corrente 118 milioni di euro di cui non può spendere nemmeno un centesimo a causa del patto di stabilità. E sono a rischio voci di bilancio importanti come la manutenzione delle strade, critica specie durante il periodo invernale, delle scuole superiori e dell’ambiente. Come ha segnalato il presidente dell’Upi, Unione delle Province Italiane, il sindaco di Vicenza Achille Variati, «rischiamo di arrivare al paradosso di enti saldi dal punto di vista della governance istituzionale, ma in default finanziario».