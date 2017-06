Ha scelto la strada della trasparenza la polizia cantonale per i controlli della velocità sulle strade. Dal prossimo 1° luglio, infatti, tutte le postazioni mobili presenti in Canton Ticino verranno preventivamente segnalate sul sito Internet www.polca.it.ch raggiungibile anche attraverso l’applicazione dedicata per dispositivi mobile “Polizia e territorio” e anche sui profili Facebook e Twitter della polizia cantonale.

Le segnalazioni non comprendono però i controlli in autostrada. La cantonale si limiterà a segnalare i Comuni e i Distretti in cui sono in corso le rilevazioni. Le postazioni fisse in Svizzera vengono invece abitualmente segnalate attraverso il cartello “radar”. Una categoria a parte di controlli è quella dei “radar semistazionari”, cone il temuto dispositivo “Irina”, collocato abitualmente dalla cantonale nei pressi dei cantieri stradali di più giorni.