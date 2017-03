«Abbiamo fatto un giro a Milano, ora stiamo rientrando». «Prego accostate per un controllo». Sarebbe iniziato così, parola più parola meno, il controllo al valico autostradale di Brogeda che ha poi portato all’arresto di due albanesi, un ragazzo e una ragazza, trovati in possesso di un grosso quantitativo di sostanza stupefacente.

Il tutto è avvenuto domenica pomeriggio all’altezza del valico autostradale che conduce dall’Italia alla Svizzera. I due albanesi infatti, giovanissimi entrambi (23 anni la ragazza, 20 anni il ragazzo) stavano cercando di oltrepassare il confine per raggiungere il Canton Ticino.

Una volta di fronte agli uomini della guardia di finanza, tuttavia, qualcosa deve aver insospettito i militari che hanno scelto di controllare il veicolo dopo che il giovane a bordo aveva risposto, alla classica domanda, di non avere nulla da dichiarare e che entrambi erano di ritorno da una gita a Milano.

I cani antidroga della guardia di finanza l’hanno pensata però in modo diverso e, nel longherone sottoporta della vettura, hanno fiutato una intercapedine che nascondeva lo stupefacente.

Un quantitativo notevole, poi pesato in circa 10 chili di hashish. Per i due ragazzi, entrambi che risultano essere residenti a Tirana in Albania, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere del Bassone.

Nelle prossime ore verranno interrogati dal giudice delle indagini preliminari di Como. La droga è stata posta sotto sequestro come pure l’auto.

L’accaduto è stato segnalato al pubblico ministero di turno in procura a Como, la dottoressa Daniela Moroni.

La droga ritrovata nell’auto, sul mercato dello spaccio avrebbe potuto fruttare fino a 100mila euro.