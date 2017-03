Nuovo podio per Arianna Errigo in Coppa del Mondo di fioretto. A Long Beach, negli Stati Uniti, l’atleta cresciuta nella Comense ha ottienutoo il quinto terzo posto della stagione, al termine di una gara che l’ha vista dominare ogni assalto, prima di giungere in semifinale contro la russa Marta Martyanova, capace di fermare la leader del ranking di Coppa del Mondo con il punteggio di 15-12.

La russa, ai quarti di finale, aveva interrotto, piazzando la stoccata del 10-9, anche l’eccellente percorso di gara dell’altra azzurra Francesca Palumbo, mentre Arianna Errigo aveva spento le speranze di podio di Alice Volpi, sconfitta per 15-10.

Stop nel turno delle 16 invece per Martina Batini, eliminata 15-8 dalla statunitense Lu, e per Beatrice Monaco e Camilla Mancini, rispettivamente sconfitte nei derby da Alice Volpi per 15-8 e da Arianna Errigo per 15-13.

Si erano invece fermate nel turno delle 32 Serena Teo, sconfitta 15-6 da Arianna Errigo e Valentina Cipriani eliminata col punteggio di 15-10 da Alice Volpi.

Per l’Italia i bronzi nelle prove individuali sono stati tre, visto che nella prova maschile hanno colto lo stesso risultato di Arianna Errigo l’olimpionico Daniele Garozzo e Giorgio Avola.

Una curiosità. Le gare si sono svolte nello stesso luogo che nel 1984 accolse i Giochi Olimpici di Los Angeles.