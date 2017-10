E’ terminata l’avventura del Como 1907 in Coppa Italia. La formazione lariana è stata infatti sconfitta per 2-1 sul campo della Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello. Drovetti al 40′ del primo tempo e Vingiano al 43′ del secondo hanno portato avanti i padroni di casa. Per gli azzurri la rete è arrivata al 95′ con una punizione di Cicconi. Subito dopo l’arbitro ha fischiato la fine. Né in in campo né in panchina l’attaccante Matteo Guazzo che, come ha confermato mister Antonio Andreucci sta discutendo con la società. Il divorzio è molto vicino.

Sulla partita il tecnico del lariani ha detto: “Senza amichevoli precampionato non ho potuto fare molti test. Per questo ho ritenuto giusto far giocare ragazzi che finora non avevano avuto molto spazio. Sono comunque soddisfatto perché, pur perdendo, abbiamo lottato fino alla fine”. Andreucci ha anche commentato la squalifica di tre giornate a Federico Gentile, espulso con la Caronnese “decisamente esagerata”.

Domenica prossima il Como 1907 torna in campionato: alle 15 allo stadio Sinigaglia arriva il Seregno.

Infine una curiosità: in tribuna c’era anche l’ex capitano della Pallacanestro Cantù ed ex presidente del Coni regionale Pierluigi Marzorati, che si è soffermato a lungo a parlare con i dirigenti comaschi, il presidente Massimo Nicastro, Stefano Verga e Roberto Felleca.

I vertici del club hanno comunicato una nuova serie di iniziative promozionali e di marketing e hanno annunciato che entro 2-3 settimane metteranno in vendita uno dei gadget più richiesti in questo momento, la maglia ufficiale del Como, disegnata sullo stile anni ’80 dalla Hs Football di Max Ferrigno.