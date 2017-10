Gara di Coppa Italia infrasettimanale per il Como, che oggi alle 20 sarà impegnato sul campo della Folgore Caratese nel match valido per i trentaduesimi della competizione riservata alle squadre di serie D.

La formula dell’incontro non cambia rispetto a quanto visto fino ad ora: in caso di parità al 90’ le due contendenti andranno direttamente ai calci di rigore.

Il costo dei biglietti per la sfida di questa sera è di 10 euro (tribuna centrale) e 8 euro (settore ospiti). La biglietteria dello stadio aprirà alle ore 19. Oggi, dalle 9 alle 15 i tagliandi per la gara di Coppa, oltre a quelli per il match con il Seregno di domenica prossima, saranno in vendita anche nella sede del Como allo stadio Sinigaglia.

A Carate, dove è atteso un buon numero di tifosi comaschi, mister Antonio Andreucci molto probabilmente darà spazio ai giocatori che finora non hanno avuto un elevato minutaggio o che hanno bisogno di giocare più degli altri, considerando che la preparazione è stata scaglionata.

Sicuramente troverà spazio Federico Gentile, che domenica scorsa, nella gara pareggiata 2-2 a Caronno Pertusella, è stato espulso. L’allenatore e la società ora attendono di conoscere l’entità della squalifica.