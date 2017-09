Dopo la bocciatura della mozione presentata dalla lista “Rapinese Sindaco”

Alessandro Rapinese non si ferma. Dopo la bocciatura della mozione presentata dal suo consigliere, Fulvio Anzaldo, sulla necessità di togliere i chiedenti asilo dalle strade dalle 20 alle 8, ora pensa a un referendum.

«Voglio che siano i cittadini a decidere su un tema così importante e quello referendario è un bellissimo strumento di democrazia – dice Rapinese – Cooperative e associazioni che hanno in carico i migranti non possono lasciarli a zonzo la notte. E la situazione è destinata a peggiorare». La mozione del “coprifuoco”, come è stata subito battezzata dagli altri gruppi in consiglio, non ha però incontrato i favori degli altri partiti, di minoranza (il Movimento 5 Stelle si è astenuto) e di maggioranza, Lega compresa.

«È assurdo che la Lega abbia votato contro – dice sempre Rapinese – Ma noi non ci fermiamo. Formeremo il comitato referendario, raccoglieremo le firme e seguiremo l’iter necessario».

Non è la prima volta che il leader della lista civica più votata in città prova la strada referendaria. Nel 2014 contro l’allargamento della Ztl, l’anno successivo contro l’installazione del monumento a Libeskind sulla Diga foranea e lo scorso anno, contro il punto unico di cottura per le scuole. Ogni volta le commissioni tecniche dell’allora amministrazione Lucini, e la stessa giunta, avevano però bocciato i quesiti, in quanto ritenuti a vario titolo illegittimi, costosi e inammissibili.

La lista “Rapinese Sindaco” ha presentato anche una mozione per chiedere di togliere dal progetto di riqualificazione dei giardini a lago i campi sportivi e sostituirli con un’ampia zona per i giochi dei bambini.

«A Como abbiamo già fatto esperienze simili nel recente passato. Il Campo Cruyff, o quelli dell’Ippocastano sono ad appannaggio esclusivo di immigrati e di richiedenti asilo. Immaginate i giardini a lago durante i periodi di piena (estate e weekend). Quante persone li frequentano? Migliaia. A cosa servirebbe un campetto da calcetto o da basket? – si chiede Alessandro Rapinese – Quanti potrebbero fruirne? Immaginate ora l’utenza di quei campetti nei periodi “vuoti”. Chi ne fruirebbe? La stessa utenza del campo Cruyff e dell’Ippocastano».

«Vogliamo raccontarci che con quei due campetti nel posto sbagliato risolviamo il problema dello sport a Como? – dice ancora consigliere – Il valore di quei giardini è la loro posizione. La natura ha già dato il suo meglio. Non bisogna fare esperimenti».

Paolo Annoni