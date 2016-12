A Como stanno per partire corsi di scrittura sul racconto e sul romanzo che forniranno a chi ama scrivere una serie di strumenti indispensabili per farlo con maggiore consapevolezza, eleganza ed efficacia. E per affinare la tecnica e arricchire la propria “cassetta degli attrezzi” ci saranno i corsi “Leggere per scrivere” e “Ortografia, grammatica e sintassi”, perché la lettura e una buona competenza degli strumenti linguistici sono alla base della scrittura creativa. Organizzati da “Parolario” in collaborazione con l’associazione Comocuore e giunti alla nona stagione, i corsi partiranno il 21 gennaio presso la sede di Comocuore in via Rovelli 8 a Como. Le lezioni saranno tenute da Andrea Di Gregorio: 8 incontri di due ore e mezza ciascuno – per un totale di 20 ore – che termineranno a maggio 2017. I corsi sono a numero chiuso (massimo 14 partecipanti) e la quota di partecipazione è di 275 euro. Per chi è in possesso della Card “Amici di Parolario” la quota è di 240 euro mentre per chi ha partecipato a uno dei corsi precedenti è di 220 euro. Il calendario completo e il programma delle lezioni è disponibile sul sito www.parolario.it. È possibile iscriversi ai corsi entro il 17 gennaio, info allo 031.301037.