È stato presentato ieri il nuovo acquisto della Red October, David Cournooh: «Innanzitutto voglio ringraziare la società per l’opportunità che mi è stata offerta – ha detto il nuovo esterno di Cantù – Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei compagni. La mia scelta è legata al ruolo che mi è stato proposto. Conosco la storia di Cantù, in serie A ho avuto modo di giocare al Pianella e so che è una piazza importantissima».

Cournooh ha poi aggiunto: «Sono una persona di poche parole che preferisce dimostrare le sue qualità sul campo. Penso però di poter dare tanto a questa squadra in termini di energia e capacità di attaccare il canestro visto che posso giocare sia da playmaker sia da guardia». Alla domanda su cosa possa offrire alla Red October, il giocatore ha risposto: «Credo di poter garantire energia e penso di avere la possibilità di prendermi maggiori responsabilità. Questo è un aspetto che indubbiamente mi piace». Quanto alle speranze di ricevere da Cantù, ha invece dichiarato: «Sono una persona abbastanza competitiva, per cui il mio obiettivo è vincere più partite possibili. Sono qui per crescere e penso che questa sia la piazza giusta per me».

Circa l’obiettivo dei playoff, Cournooh è stato chiaro: «Sono convinto che la situazione di classifica attuale non rispecchi il valore di questa squadra. L’obiettivo è vincere più partite possibili e poi, perché no, provare a conquistare i playoff».

Intanto inizia questo pomeriggio, martedì 17 gennaio, la vendita dei biglietti per la gara tra Red October Cantù e Germani Basket Brescia, in programma domenica 29 gennaio alle ore 18.15 al PalaBancoDesio. I tagliandi saranno in vendita prima di tutto al Palasport Pianella, fino a venerdì dalle 15 alle 18. Stessi orari la prossima settimana (sempre da lunedì a venerdì). Domenica 29 gennaio le biglietterie del palazzetto apriranno alle ore 16.15. I tagliandi si possono trovare anche online nella parte dedicata del sito www.pallacanestrocantu.com fino al giorno della gara alle ore 12. Domenica 29 è anche il termine ultimo per l’acquisto nella consuete rivendite autorizzate.