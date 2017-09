Una gita a Chiasso, diceva Alberto Arbasino nel lontano 1963, vale sempre come bagno di cultura. A maggior ragione oggi, dato che il vicino Canton Ticino si erge a baluardo di difesa della lingua italiana, schiacciata dall’onnipresente inglese. Il presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini e il presidente dell’Accademia dei Lincei Alberto Quadrio Curzio saranno ospiti della stagione del circolo culturale transfrontaliero di Chiasso “Cultura, Insieme”, nel prossimo mese di ottobre (rispettivamente il 16 e il 24 sempre con inizio alle 20.30), per il ciclo di incontri e conferenze della XVII “Settimana della lingua italiana nel mondo”. Li si potrà incontrare al Cinema Teatro di via Dante. Marazzini parlerà sul tema “L’Italia delle Italie. La varietà linguistica italiana e le parole del cinema e dello spettacolo” mentre Quadrio Curzio tratterà l’argomento “Federalismi e tecnologie in una prospettiva italica”

A organizzare i prestigiosi eventi è il circolo transfrontaliero italosvizzero “Cultura, insieme”, con sede a Chiasso e fondato nel 1986, è costituito come libera associazione italo-elvetica di persone che, vivendo nello stesso territorio e nello stesso contesto sociale, desiderano arricchire il proprio patrimonio culturale, stabilendo un rapporto e un dialogo comune finalizzati a tale realizzazione.

L’attività culturale del Circolo è prevalentemente dedicata a conferenze, incontri, visite guidate, dibattiti e tavole rotonde sui temi riguardanti le grandi civiltà del passato, i restauri delle importanti opere d’arte divenute patrimonio dell’umanità, la rilettura critica di avvenimenti storici e culturali, la letteratura, l’arte, l’informazione, la storia del teatro, fino a temi di attualità che interessano l’opinione pubblica.

Il ricco calendario di incontri del circolo dopo la pausa estiva partirà il 5 settembre alle 20.30 sempre nel foyer del cineteatro di via Dante con una conferenza sull’India di particolare attualità: “Software e yoga: l’India del boom economico tra tradizione e modernità”, a cura del professor Stefano Caldirola, che è docente di storia dell’Asia all’Università di Bergamo.

A seguire il 12 settembre una visita guidata all’attiguo “M.a.x. museo” di via Dante per visitare la mostra di immagini e pubblicità d’epoca “La Rinascente. 100 anni di creatività d’impresa attraverso la grafica” (nella foto, uno dei manifesti in mostra) che sarà curata dalla stessa direttrice della struttura, la docente e storica dell’architettura Nicoletta Ossanna Cavadini, inizio alle 20.30. Informazioni sul sito www.culturainsieme.ch.