Il Centro Culturale Luigi Padovese organizza per domenica 5 Febbraio alle 16.30, nell’Auditorium del Centro Parrocchiale Sant’Arialdo di Cucciago, un incontro sul tema: “La Santità nella vita familiare: i miracoli dei coniugi Martin” nell’ambito del ciclo “Miracoli non parole”. Interverranno padre Antonio Sangalli, postulatore della causa di canonizzazione dei coniugi Martin, e la famiglia Schilirò, il cui figlio, guarito inspiegabilmente, è stato riconosciuto miracolato da Papa Benedetto XVI.

I coniugi Martin sono stati proclamati santi da Papa Francesco durante il Sinodo sulla famiglia. Sono la prima coppia di sposi nella storia della Chiesa ad essere canonizzata insieme, per la testimonianza umile e discreta di vita coniugale e familiare.

Inizialmente orientati entrambi verso la vita religiosa, poi si sposarono ed ebbero nove figli, ma solo cinque femmine sopravvissero – tra loro Santa Teresina di Lisieux – e tutte divennero religiose. L’incontro è a ingresso libero.