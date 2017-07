Orari ridotti e chiusure nel mese di agosto per i Cup, i punti prelievo e gli sportelli dell’Asst Lariana. All’Ospedale Sant’Anna, da martedì fino alla fine di agosto gli sportelli Cup saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30. Il Cup resterà chiuso di sabato e mercoledì 9 agosto per il patrono di San Fermo. L’ufficio cartelle cliniche resterà chiuso il 14 e il 21 agosto e l’ufficio dichiarazioni di nascita il 14.

A Cantù, al Sant’Antonio Abate il Cup sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16. Lo sportello della fisiatria resterà chiuso il 14 agosto e il servizio di Procreazione medicalmente assistita dal 7 al 25 agosto.

Al Felice Villa di Mariano Comense gli sportelli Cup e il punto prelievi saranno chiusi il 3 e il 14. In via Napoleona, gli sportelli del poliambulatorio saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30. Chiusi il sabato sia il Cup che il centro prelievi. Giovedì 31 agosto chiusura per Sant’Abbondio.

I punti prelievi del poliambulatorio di Olgiate Comasco e di Ponte Lambro saranno chiusi il 9 e le intere strutture il 14. Il punto prelievi di Lurate Caccivio sarà chiuso il 4, 9, 11, 14, 18 e 25 agosto. Quello di Lomazzo il 9. Per tutto agosto gli sportelli resteranno aperti dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il poliambulatorio di Fino Mornasco sarà aperto l’1, 8, 16 e 22. Il punto prelievi di Maslianico sarà chiuso lunedì 7 e dal 14 al 31, quello di Tavernerio sarà aperto il 2, 11, 23 e 30. A Campione d’Italia, il punto prelievi sarà aperto il 2 dalle 8.30 alle 10. Le sedute riprenderanno mercoledì 6 settembre. Orari diversi anche per i consultori. Il 14 agosto resterà aperto solo quello di Como in via Gramsci dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Inoltre, nel mese di agosto lo sportello certificazioni medico-legali della sede territoriale di Cantù in via Cavour 10 sarà aperto lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30. Gli sportelli “Scelta e revoca”delle sedi territoriali di Lomazzo e Olgiate saranno aperti fino al primo settembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.