Primi venti giorni di viaggio per Claudio Moja, il giovane partito da Anzano del Parco lo scorso 15 aprile e che punta ad arrivare a piedi, in tre anni, in Nuova Zelanda. Il cammino procede. Dopo qualche iniziale problema tecnico, tutto si è assestato e la marcia di Claudio, 25 anni, e del suo carrello – con tenda, vestiti e generi necessari ad affrontare questa avventura – va avanti spedita.

Proprio ieri Moja è arrivato in Friuli e ha passato questa notte a Latisana. In questi giorni i posti scelti per dormire sono stati svariati: dai boschi del Bergamasco al prato a fianco della tangenziale di Brescia. Sempre nel Bresciano c’è anche chi gli ha aperto le porte del suo bar per fargli passare la notte. Quotidianamente – più o meno all’ora del tramonto – Claudio Moja aggiorna gli amici e i fans con le dirette, sempre più seguite, sulla sua pagina Facebook. Un’occasione per raccontarsi e per salutare le persone che lo conoscono.

“E’ un viaggio molto logorante, sono stanco morto” ha esordito ieri sera Claudio, che poi ha spiegato che sabato dovrà essere a Trieste, dove incontrerà i suoi genitori. L’ultimo passaggio in Italia prima di sconfinare in Slovenia. Oggi, per intanto, la sua meta è Cervignano del Friuli.

Poi l’anzanese ha ammesso un suo cruccio: “Non ho mai tempo per studiare. Mentre cammino vorrei leggere e informarmi, ma non ci riesco, perché devo stare attento a macchine e camion. Ma dovrò impegnarmi per risolvere questo problema”. Tra le idee per i prossimi giorni “quella di alleggerire il carrello. Io e il mio staff studieremo qualche soluzione” ha spiegato ancora Claudio, che da casa ha un gruppo di amici che lo seguono costantemente e lo supportano.

Intenzione del 25enne è attraversare l’Europa dell’Est, scendere verso la Turchia dai Balcani per poi fare tappa in Iran. Seguirà il passaggio in India e nei paesi del Sud-Est asiatico. Dopo il viaggio in nave Claudio farà l’attraversata del deserto australiano per chiudere con un ultimo trasferimento verso la Nuova Zelanda.