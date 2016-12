«Da quando la Dakar è in Sudamerica, questa sarà l’edizione più dura. Il mio obiettivo? Prima di tutto arrivare al traguardo». Jacopo Cerutti, classe 1989, non si sbilancia, ma è inutile negare che molti riflettori saranno puntati su di lui.

Il centauro di Montorfano domani parte per il Paraguay da dove, il 2 gennaio, prende il via la Dakar 2017. Il comasco, doveroso ricordarlo, lo scorso anno si classificò al 12° posto e fu il migliore degli italiani.

Logico che le aspettative su di lui siano molto alte. «Sono fisicamente a posto – spiega alla vigilia della partenza – Anche se a inizio mese ho preso una botta in Marocco che mi sta dando fastidio. In ogni caso sono pronto: la preparazione è stata lunga e faticosa e ogni particolare è stato preparato con cura».

Jacopo parteciperà dunque alla gara riservata alle moto con una Husqvarna del Team Mrg di Praga, capitale della Repubblica Ceca, e con i colori del Motoclub Capiago Intimiano.

«La mia prospettiva è di finire la gara come lo scorso anno – afferma ancora il comasco – Penso di poter tenere sempre un buon passo e, senza errori, potrei anche puntare a un buon piazzamento. Sarebbe bello migliorare, facendo tesoro dell’esperienza che ho acquisito nel 2016. Ma, lo ribadisco, prima di tutto l’obiettivo è vedere il traguardo».

«Questa sarà l’edizione piu dura degli ultimi anni, da quando la corsa si è spostata dall’Africa in Sudamerica, quindi ci sarà da sudare, ma sono motivatissimo. Sia io che il team siamo molto carichi», spiega ancora.

Nel 2016, come detto, Jacopo fu il migliore italiano tra i centauri alla Dakar. Un anno culminato con la vittoria del titolo italiano Motorally, giunta malgrado una caduta e un brutto infortunio in maggio (la frattura di un polso).

Il via il 2 gennaio da Asuncion, capitale del Paraguay, con un palco allestito davanti al Palazzo del Governo. Poi la corsa entrerà nel vivo tra Argentina e Bolivia prima della conclusione a Buenos Aires il 14 gennaio. La prova speciale più lunga sarà il giorno 7, la Oruro-La Paz, in Bolivia, con ben 527 chilometri di prova cronometrata. Un po’ come andare da Como a Porto Sant’Elpidio, nel sud delle Marche. Non in autostrada, però, ma su piste difficili e con ogni tipo di terreno e difficoltà.

Massimo Moscardi