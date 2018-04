Un nuovo lunedì sera con la politica nazionale per “Il Dariosauro” il programma del giornalista Dario Campione in diretta dalle 21.25 su Etv.

Dopo Flavio Tosi e Antonio Razzi, ecco un altro ex di lusso dell’agone politico italiano, un “fuoriuscito” al pari di Tosi. Si tratta di Tommaso Currò, ovvero il parlamentare eletto con il Movimento Cinque Stelle alle politiche del 2013 e autore di un clamoroso passaggio alla vigilia del Natale successivo, prima nel gruppo misto alla Camera e poi, dal 1° aprile 2015, nel Pd.

Currò aveva criticato pesantemente Grillo e Casaleggio dopo la disfatta delle elezioni europee 2014. Fu così uno dei 40 transfughi (19 senatori e 21 deputati) tra i grillini nella precedente legislatura.

Nell’ultima tornata non è stato candidato per il Pd, anche se è stato molto attivo nella campagna elettorale a favore di Giorgio Gori in Lombardia.

Nei giorni del tentativo di un accordo di governo proprio tra i pentastellati e il Partito democratico, quello del 45enne Currò, siciliano, che si avvicinò ai grillini nel 2011 per poi finire nella braccia di Renzi è sicuramente un osservatorio privilegiato.

Il programma

Dario Campione conduce “Il Dariosauro” tutti i lunedì sera, alle 21:25 su Etv. Si può comunicare in diretta con il programma telefonando allo 031.33.00.655 oppure scrivendo su Facebook e Twitter #dariosauro. E infine via Whatsapp al numero 335.70.84.396