«La mia esperienza amministrativa finisce con questo mandato». Daniela Gerosa, assessore alla Mobilità di Como, affida a Facebook la risposta alle pesanti critiche ricevute alcuni giorni fa dal candidato sindaco del centrosinistra, Maurizio Traglio, il quale aveva ribadito di non volere con sé in squadra la stessa Gerosa in caso di vittoria nelle urne. «Non ho dato e non darò la disponibilità a candidarmi per il prossimo. È stato per me un grande onore rendere un servizio alla mia città – scrive ancora l’assessore nel suo post – ma non ho nessuna incertezza: questa avventura finisce a giugno 2017». Non è chiaro, sin qui, un unico punto: se qualcuno abbia cioè chiesto a Gerosa di candidarsi.