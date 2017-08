Stagione conclusa per l’attaccante comasco Daniele Grandi, che, fino a pochi giorni fa ha militato con la formazione australiana dell’Adelaide Blue Eagles. Purtroppo la stagione della squadra non è terminata bene, con la retrocessione nella categoria inferiore. Ma il giocatore di Mariano, classe 1993, ha comunque trovato modo per mettersi in luce a suon di gol, visto che ha realizzato 14 reti in 12 incontri giocati in campionato e 4 in due match validi per la Coppa di Lega.