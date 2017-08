È attesa nei prossimi giorni la decisione del giudice sul ricorso presentato dai legali del commercialista Alberto Brivio contro il «no» agli arresti domiciliari. L’uomo è in carcere per l’omicidio dell’architetto Alfio Vittorio Molteni, ucciso davanti a casa a Carugo la sera del 14 ottobre del 2015. Ieri si è svolta l’udienza per la discussione del ricorso. Il legale del commercialista, il comasco Aldo Turconi, ha chiesto nuovamente i domiciliari, domanda sulla quale dovrà ora pronunciarsi il giudice.

Alfio Molteni è stato ucciso davanti a casa, a Carugo, dopo una lunga serie di atti intimidatori. Del delitto è accusata anche la ex moglie della vittima, Daniela Rho. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Brivio e Daniela Rho avevano una relazione e avrebbero ordinato insieme gli atti persecutori culminati nell’omicidio di Molteni.

Mentre alla donna sono stati recentemente concessi gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, la stessa richiesta, avanzata da Brivio, è stata respinta. Un «no» contro il quale ha presentato un ricorso il legale difensore Aldo Turconi. L’udienza per la discussione della richiesta era fissata per ieri. Il giudice non si è pronunciato subito e la decisione è attesa solo nei prossimi giorni. Non è stato indicato un termine massimo per la decisione.

Alberto Brivio si è sempre proclamato innocente. Tramite i suoi difensori, il commercialista ha recentemente parlato per la prima volta, ribadendo di essere estraneo ai fatto che gli vengono contestati ma negando anche un possibile movente passionale, negando dunque la relazione con Daniela Rho.

«Brivio non era nemmeno il commercialista della ditta Rho, ma solo uno dei consulenti», ha ribadito Aldo Turconi, il legale difensore dell’uomo, che ha aggiunto: «non c’era alcun motivo perché eseguisse atti persecutori contro l’architetto Alfio Molteni ed è assolutamente innocente».