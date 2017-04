Poco meno di 45 anni di carcere, 19 a Luigi Rugolo (44enne di Seveso), 18 anni e 8 mesi a Michele Crisopulli (45enne residente a Cesano Maderno), 7 a Giuseppe De Martino (60enne di Cesano Maderno). Quest’ultimo chiamato a rispondere non dell’omicidio (per cui è comunque ancora indagato), ma dello stalking e dell’incendio dell’autovettura di Alfio Molteni.

Prime sentenze, questa mattina, per il delitto di Carugo, in cui perse la vita l’architetto brianzolo, freddato da un colpo di pistola (che doveva essere un avvertimento) mentre alla sera si stava recando in stazione a prendere il figlio. Pene scontate di un terzo grazie alla scelta del rito Abbreviato.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola sabato 14 aprile