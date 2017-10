«Alberto Brivio è innocente e ve lo dimostreremo. Ma per farlo vi chiedo di accogliere la mia richiesta di sentire in questa aula, anche come confronto, Daniela Rho». Si è aperto con un colpo di scena il processo per l’omicidio dell’architetto Alfio Molteni, ucciso a Carugo la sera del 14 ottobre 2015.

La procura di Como – pm Pasquale Addesso – ha poi ricostruito le presunte responsabilità attribuendo ruoli sia a chi materialmente si trovò sul luogo dell’agguato (in aula ieri c’era Vicenzo Scovazzo), sia a chi sarebbe stato il mandante, ovvero la moglie dell’architetto Daniela Rho e l’amante Alberto Brivio (coinvolgimento sentimentale che tuttavia la difesa nega perentoriamente). La Rho ha scelto di essere giudicata con il rito Abbreviato, ed è già stata sentita dal pm con la formula dell’incidente probatorio.

Ora tuttavia la difesa di Brivio (l’avvocato Aldo Turconi, affiancato dal consulente Christian Bertossi) chiede di poter sentire la Rho di fronte alla Corte d’Assise di Como chiamata a giudicare oltre a Brivio e a Scovazzo, anche l’investigatore privato che avrebbe fornito indicazioni sugli spostamenti di Molteni a cui viene contestata la calunnia.

