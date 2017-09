Mario Enrico Delpini nuovo arcivescovo metropolita di Milano, questa mattina ha voluto essere presente alla Festa della Beata Vergine di Rogoredo, di fatto poche ore prima di prendere possesso canonico della sua Diocesi: la celebrazione, infatti, sarà domani alle 9 nel Duomo del capoluogo lombardo.

La comunità di Alzate Brianza ha accolto con grande affetto Delpini, che nel Santuario di Rogoredo ha officiato la messa delle 5.30 del mattino. Malgrado l’orario, per il nuovo arcivescovo è stato un bagno di folla. La chiesa era già gremita molto prima dell’inizio della celebrazione: chi è arrivato puntuale, ma vicino al principio nel rito, si è dovuto accontentare di un posto in piedi al di fuori dell’edificio.

“Guardiamo a Maria come a un modello per la nostra vita – ha detto Delpini salutando i fedeli all’inizio della celebrazione – che incoraggia il nostro cammino, come ad una madre che ha tempo per ascoltarci e per consolarci”.

Massimo Moscardi