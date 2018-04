Saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni delle imprese all’anagrafe camerale di Como. Un calo limitato allo 0,1% in base ai dati diffusi da Unioncamere Lombardia, ma in controtendenza sulla vicina realtà di Milano, che prosegue nella tendenza in corso dal 2014 registrando un incremento superiore alla media (+1,1%) in questo trimestre grazie soprattutto al basso livello di mortalità delle imprese, ovvero un tasso del 2% rispetto al 2,3% regionale. Per quanto riguarda le altre province confinanti, positiva la situazione per Monza-Brianza (0,2%), calano Varese (-1%), Lecco (-1,6%) e Sondrio (-1,1%). In generale i primi tre mesi dell’anno registrano una ripresa delle iscrizioni in Lombardia (+1,5%), che crescono più delle cessazioni (+0,5%) e consentono di mantenere la lieve espansione dello stock di imprese attive (+0,1%). Il maggiore dinamismo imprenditoriale sembra concentrarsi nei servizi, che accelerano la già significativa crescita, mentre si confermano i fenomeni di selezione nei comparti agricolo, industriale ed edile; l’inversione di tendenza nelle iscrizioni non è sufficiente a interrompere il trend negativo delle imprese artigiane. Fallimenti e concordati in discesa, mentre crescono scioglimenti e liquidazioni volontarie.